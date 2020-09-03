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16 дорожных аварий с участием несовершеннолетних произошло в СКО

3 Сентября 2020 04:45
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16 дорожных аварий с участием несовершеннолетних произошло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 30,6 тысячи нарушений правил дорожного движения. Из них 3,5 тысячи допустили пешеходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 16 дорожно-транспортных происшествий - с участием несовершеннолетних. В них один ребенок погиб, 20 получили телесные повреждения. В большинстве случаев пострадавшие дети были пешеходами.

«Возобновляется профилактическая работа с детьми, которая была прервана карантинными требованиями. Она будет проводиться совместно с педагогами. Отмечу, что воспитание культуры участника дорожного движения зависит от родителей, их примера. Именно глядя на старших, юные пешеходы формируют навыки поведения на дорогах. И если родители позволяют себе рисковать жизнью и здоровьем, выгадывая минуты, то же самое будут делать и дети», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

В первый же учебный день патрульные полицейские остановили на улице Жамбыла - одной из самых оживленных в Петропавловске - женщину, которая перебегала вместе с двумя маленькими детьми дорогу в неустановленном месте.

В пресс-службе добавили, что в этом году на дорогах области в авариях погибли 17 и получили ранения 150 пешеходов.



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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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