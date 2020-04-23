16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ:  бои на Дрезденском направлении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 23 апреля 1945 года, шел 1402-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени

Берлинская наступательная операция. 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта вела бой в северо-восточной и северной части Берлина. 2-я гвардейская танковая армия выводилась из боев за Берлин и направлялась на юго-запад, в направлении берлинских пригородов. К исходу армия вышла к каналу Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 5-я ударная армия начала форсирование реки Шпрее. 1-я гвардейская танковая армия и 8-я гвардейская армия охватывали Берлин с юга, вышли к реке Шпрее и начали ее форсирование. 33-я армия вышла к каналу Одер — Шпрее и начала его форсирование.

Утром 23 апреля немецкая армейская группа Штайнера перешла в наступление с севера, но успеха не добилась.

4-я танковая армия 1-го Украинского фронта, наступая на потсдамском направлении, охватывала Берлин с юго-запада. Расстояние, которое отделяло ее от 47-й армии 1-го Белорусского фронта, составляло 25 км. 3-я гвардейская танковая армия вела подготовку к форсированию Тельтов-канала. 28-я армия выдвигалась к Берлину, подошла к Тельтов-каналу. Одновременно армия блокировала франкфуртско-губенскую группировку с северо-запада. 3-я гвардейская армия производила перегруппировку, создавая сплошной фронт, закрывающий пути отхода франкфуртско-губенской группировке противника.

На дрезденском направлении противник, двигаясь вдоль реки Шпрее, нанес удар в стык между 52-й армией и 2-й армией Войска Польского, прорвал фронт 48-го корпуса 52-й армии, продвинулся к северу на 20 км и вышел в тыл 2-й армии Войска Польского. Немецким войскам удалось окружить в районе Баутцена и Вейсенберга части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского механизированного корпуса.

Братиславско-Брновская наступательная операция. 23 апреля 53-я армия 2-го Украинского фронта совместно с 1-й гвардейской конно-механизированной группой при поддержке артиллерии и авиации 5-й воздушной армии начали наступление юго-восточнее Брно.

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперед от 80 до 160 километров…

Одновременно на Дрезденском направлении войска фронта с боями заняли города Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и вышли на реку Эльба северо-западнее Дрездена.

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля на территории Чехословакии штурмом овладели городом Опава (Троппау).

На территории Чехословакии юго-западнее Годонина войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Микулов.

23 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 16 дней…



17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: russiainphoto.ru