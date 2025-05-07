16 детей выпали из окон: в Кызылорде спасатели забили тревогу

Специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям связывают причину частого выпадения детей из окон с пренебрежительным отношением родителей к жизни ребенка.

— Большая часть многоэтажных жилых домов находится в областном центре. Поэтому большая часть несчастных случаев приходится на город Кызылорду. С начала года инцидентов не зарегистрировано. Но это не повод расслабляться. Мы продолжим работу, — сказал начальник управления департамента Бейбитхан Спанов.

Он отметил несколько причин, по которым дети падают из окон. Основная причина — неконтролируемость детей и отсутствие временной запорной решетки на окне.

— Если у окна нет защитного слоя, просим не пользоваться москитной сеткой. Потому что нельзя сказать, что это безопасно. Кроме того, просим не ставить мебель возле окна и учить детей элементарным правилам безопасности, — сказал Бейбитхан Спанов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане 34 ребенка выпали из окон.