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    21:30, 06 Май 2025 | GMT +5

    16 детей выпали из окон: в Кызылорде спасатели забили тревогу

    В прошлом году по Кызылординской области было зарегистрировано 16 случаев выпадения детей из окон. В этом таких случаев не выявлено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    выпадение детей из окон
    Фото: Алина Толеубаева/Kazinform

    Специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям связывают причину частого выпадения детей из окон с пренебрежительным отношением родителей к жизни ребенка.

    — Большая часть многоэтажных жилых домов находится в областном центре. Поэтому большая часть несчастных случаев приходится на город Кызылорду. С начала года инцидентов не зарегистрировано. Но это не повод расслабляться. Мы продолжим работу, — сказал начальник управления департамента Бейбитхан Спанов.

    Он отметил несколько причин, по которым дети падают из окон. Основная причина — неконтролируемость детей и отсутствие временной запорной решетки на окне.

    — Если у окна нет защитного слоя, просим не пользоваться москитной сеткой. Потому что нельзя сказать, что это безопасно. Кроме того, просим не ставить мебель возле окна и учить детей элементарным правилам безопасности, — сказал Бейбитхан Спанов.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане 34 ребенка выпали из окон.

    Теги:
    Кызылорда Дети Регионы Кызылординская область Безопасность Спасатели
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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