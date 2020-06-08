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16 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области

8 Июня 2020 17:20
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16 человек выздоровели от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за сутки от коронавируса вылечились 16 человек - 14 мужчин и 2 женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Из 16 выздоровевших 12 человек - это ранее инфицированные с Тенгизского месторождения, двое из Исатайского района и двое из Атырау. Контрольный тест на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние – удовлетворительное»,- сообщает пресс-служба.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 789 человек.

Напомним, число выздоровевших от коронавируса Казахстане выросло до 7484.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Виктор Сутягин

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