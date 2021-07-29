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16 человек скончались за сутки от пневмонии с признаками КВИ в Казахстане
29 Июля 2021 08:39
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 27.07.2021 г. зафиксированы 262 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 121 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 60280, летальных случаев - 3676, выздоровевших - 54332.
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