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16 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане
6 Декабря 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».
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За сутки, по данным за 4 декабря, 16 человек скончались от коронавирусной инфекции. Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов.
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