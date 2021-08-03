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16 человек скончались от пневмонии в Казахстане за сутки
3 Августа 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 августа зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 87 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 61301, летальных случаев - 3756, выздоровевших - 54851.
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