16 человек погибли во время горного марафона в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 16 человек погибли и еще пять пропали без вести во время горного марафона на 100 км по пересеченной местности в провинции Ганьсу на Северо-Западе Китая. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на спасательную службу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во время марафона около 13:00 ч. по местному времени в районе проведения спортивного мероприятия возле города Байинь (провинция Ганьсу) произошло резкое ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра, обрушился ливень с градом. Из-за плохих условий погоды забег был приостановлен. Для эвакуации участников марафона местные власти направили на маршрут 700 спасателей.

По последним данным, которые приводит «Синьхуа», спасатели подтвердили гибель 16 человек, поиск пяти пропавших участников марафона продолжается.

В марафоне приняли участие 172 человека, 151 из них эвакуирован в безопасное место.

Фото: Fan Peishen/ Xinhua/Global Look Press