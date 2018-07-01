16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 16 человек погибли, еще 60 получили ранения в воскресенье в результате атаки террориста-смертника недалеко от аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 11 жертвах и 14 пострадавших. По данным телеканала, большинство пострадавших - сотрудники полиции.



Взрыв произошел в толпе сторонников Дустума, когда вице-президент на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.



Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.