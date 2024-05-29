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    21:07, 28 Май 2024 | GMT +6

    16 человек погибли в Индии и Бангладеш из-за циклона

    дожди, циклон
    Фото: Freepik

    Сильный ветер и проливные дожди, вызванные крупным циклоном, обрушились на побережья Индии и Бангладеш в понедельник. 16 человек погибли и миллионы людей остались без электричества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    — К вечеру ветер не утих, и уровень воды в ряде районов продолжал подниматься, перегружая дренажные системы, — сообщил бангладешский климатолог Лиакат Али. — Многие люди оказались в ловушке — впереди еще одна длинная ночь без электричества и укрытия для миллионов. Люди не имеют представления о том, насколько повреждены их дома, земли и скот.

    Как отметил  глава управления по чрезвычайным ситуациям Миджанур Рахман, некоторые жертвы погибли по пути в укрытиях или когда их дома или стены обрушились, либо утонули во время шторма.

    — Люди обычно очень неохотно покидают свой скот и дома. Они ждут до последней минуты, и часто бывает уже слишком поздно,  — сказал он. 

    По инофрмации властей индийского штата Западная Бенгалия, четыре человека погибли от удара электрическим током. Число жертв в регионе увеличилось до шести.

    Затопленные дороги нарушили движение в столице Бангладеш — Дакке. Дожди также затопили многие улицы в индийском городе Калькутта.

    — В обеих странах почти миллион человек были перемещены в укрытия, около 800 тысяч в Бангладеш и примерно 110 тысяч в Индии, — сообщили власти.

    Теги:
    Бангладеш Индия Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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