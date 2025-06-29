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    23:29, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    16 человек погибли из-за взрыва в Пакистане

    По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    16 человек погибли из-за взрыва в Пакистане
    Фото: Asianet-Pakistan/Shutterstock/Fotodom

    — Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат, — сообщил агентству Agence France-Presse представитель администрации.

    По информации источника агентства в полиции, в результате взрыва также произошло обрушение крыш двух домов, пострадали шестеро детей.

    Теги:
    Терроризм Пакистан
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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