23:29, 28 Июнь 2025 | GMT +5
16 человек погибли из-за взрыва в Пакистане
По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат, — сообщил агентству Agence France-Presse представитель администрации.
По информации источника агентства в полиции, в результате взрыва также произошло обрушение крыш двух домов, пострадали шестеро детей.