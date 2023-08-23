РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 23 Август 2023 | GMT +6

    16 человек погибли, 36 получили ранения в ДТП в Мексике

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ По меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком 22 августа на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной Мексике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе недалеко от границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.

    В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе один несовершеннолетний. Пострадавшие были доставлены в больницы штата Пуэбла для оказания медицинской помощи.

    Причина аварии пока неизвестна, однако прокуратура заявила, что проведет экспертное расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус написал в социальной сети Х (Twitter) о том, что дал поручение соответствующим органам «сотрудничать и оказывать поддержку пострадавшим». «Мы соболезнуем семьям погибших, и окажем им всю нашу поддержку», - написал он.

    Министерство внутренних дел штата Пуэбла сообщило о том, что находится в постоянной связи с федеральными правительственными учреждениями и местными органами власти по вопросу оказания поддержки пострадавшим.


    Теги:
    Мировые новости Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!