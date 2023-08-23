16 человек погибли, 36 получили ранения в ДТП в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ По меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком 22 августа на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной Мексике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе недалеко от границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.

В результате ДТП погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе один несовершеннолетний. Пострадавшие были доставлены в больницы штата Пуэбла для оказания медицинской помощи.

Причина аварии пока неизвестна, однако прокуратура заявила, что проведет экспертное расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Губернатор штата Оахака Саломон Хара Крус написал в социальной сети Х (Twitter) о том, что дал поручение соответствующим органам «сотрудничать и оказывать поддержку пострадавшим». «Мы соболезнуем семьям погибших, и окажем им всю нашу поддержку», - написал он.

Министерство внутренних дел штата Пуэбла сообщило о том, что находится в постоянной связи с федеральными правительственными учреждениями и местными органами власти по вопросу оказания поддержки пострадавшим.