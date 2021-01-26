16 человек эвакуированы из-за пожара в магазине в  ВКО

ГУБОКОЕ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области произошел пожар в магазине, который располагается в подвальном помещении жилой многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 26 января в пос. Белоусовка Глубоковского района произошел пожар по улице Юбилейной. На момент прибытия пожарных подразделений из подвального помещения магазина, расположенного в жилом пятиэтажном доме, валил густой дым.

«Звеном газодымозащитной службы проведена эвакуация жителей. Всего эвакуировано 16 человек, из них 4 детей, которых разместили в теплом автомобиле «Вахта». Двух маленьких детей 3 и 5 лет пожарные вынесли из задымленной квартиры, завернув в теплое одеяло», - пояснили в пресс-службе.

Огнеборцами ликвидирован пожар на площади 10 кв.м. Горели деревянные конструкции стеллажей и товар. Предварительная причина пожара – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Жертв и пострадавших нет.