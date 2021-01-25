16 библиотек Алматы обрели новый облик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 библиотек централизованной библиотечной системы Алматы работают в новом формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы на сегодня работают 26 библиотек. Модернизация библиотек началась с 2017 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» для создания современного комплекса сервисных услуг, творческой атмосферы общения,чтения»,- рассказала заместитель директора централизованной библиотечной системы города Алматы Наталья Коваленко.

На сегодня из 26 библиотек централизованной библиотечной системы города 16 работают в новом формате.

«Новые библиотеки не только изменились внешне, обрели новый облик, но изменили режим работы. Отныне библиотеки будут работать ежедневно с 9.00 до 20.00, без выходных. После модернизации в каждой библиотеке увеличилось количество посадочных мест, созданы различные уголки для индивидуальной работы, общения, проведения мероприятий и интернет залы»,- отметила Наталья Коваленко.

С 2017 года по городу модернизовано в общем 16 библиотек. В прошлом году четыре. В текущем году модернизацию пройдут еще три библиотеки.

Кроме того, выделены еще три помещения, где в будущем откроются новые библиотеки.

На сегодня в библиотеках Алматы созданы в шаговой доступности все условия для полезного досуга для детей и юношества.

«Теперь это не пустые пыльные книгохранилища, а современные светлые центры, настоящие дома книги. Во время посещения библиотеки казахстанскими писателями по проспекту Алтынсарина, 37 были презентованы издания наших мастеров слова, выпущенные при поддержке акимата. 30 книг общим тиражом 65 тысяч экземпляров разошлись по всем библиотекам города»,- написал Бакытжан Сагинтаев на своей официальной странице в Instagram .

Так, в новом году открылись обновленных четыре библиотеки №44 в Алатауском, №26 и №1 в Турксибском районах. Библиотека казахстанских писателей в Ауэзовском районе. Ожидается открытие шести библиотек. Количество читателей после модернизации выросло на 25%, а где-то и на 50%.

«У нас в городе уделено особое внимание библиотекам. Мы должны сохранить их и дать им вторую жизнь. С этой же целью проводятся встречи с известными и молодыми писателями, творческие вечера и тематические кружки»,- добавила Наталья Коваленко.

В целом книжный фонд Алматы составляет около двух миллионов книг. Все библиотеки города ежедневно в зависимости от учебного сезона посещают до 400 посетителей, из них 250 - новые читатели. В общем в год насчитывается 3 миллиона посетителей.