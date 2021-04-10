РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    16 авиапассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 граждан РК прилетели в страну без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».

    « 9 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Шри-Ланки, КНР, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 4135 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4119 человек, без справок прибыли 16 граждан РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 16 рейсов, 2 277 пассажиров, со справками - 2 271, без справок - 6; в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1036 пассажиров, со справками - 1027, без справок - 9; в аэропорт Шымкента – 4 рейса, 458 пассажиров, со справками - 457, без справок - 1; в аэропорт Актау – 2 рейса, 296 пассажиров, все со справками; в аэропорт Костаная – 1 рейс, 68 пассажиров, все со справками», - говорится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, опубликованном в Telegram МВК по нераспространению коронавируса.

    Как отметили в ведомстве, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 15 граждан РК, прилетевших без справок 8 апреля, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Коронавирус в РК Транспорт Главная
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!