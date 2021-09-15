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    20:46, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    16 аварий произошло по вине нетрезвых водителей в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за пьяное вождение наказали 731 водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за четыре дня на дорогах области патрульные остановили 24 автомобиля, водители которых были в состоянии алкогольного опьянения.

    Один из последних случаев зарегистрировали в воскресенье на объездной дороге в Петропавловске. Экипаж батальона патрульной полиции остановил «ГАЗель», за рулём которой находился 25-летний горожанин в состоянии опьянения. Любителя нетрезвых поездок лишили права управления сроком на 7 лет.

    «Нетрезвые автомобилисты представляют большую опасность для участников дорожного движения. За 8 месяцев в области по вине пьяных водителей произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек и ещё 22 получили ранения. Трагедий можно было избежать, воздержавшись от управления в нетрезвом виде», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    До 30-го сентября в регионе будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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