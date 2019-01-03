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16 астанчан госпитализировали с пищевым отравлением в праздничные дни

3 Января 2019 16:07 168
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16 астанчан госпитализировали с пищевым отравлением в праздничные дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 человек отравились в Астане в период новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения столицы.

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«Управление общественного здравоохранения города Астаны предоставляет информацию касательно обращений граждан в городские инфекционные больницы в период новогодних праздников. По состоянию с 30.12.2018 г. по 02.01.2019 г. в Городскую инфекционную больницу с диагнозом острая бактериально-кишечная инфекция обратилось 20 человек», - сообщили в управлении.

Как отметили в пресс-службе, из них 16 человек были госпитализированы в стационар, остальные отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. 

Также в детскую инфекционную больницу с острой бактериально-кишечной инфекцией был госпитализирован 1 ребенок.

«Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести. Находятся под наблюдением специалистов больниц», - добавили в управлении.

Напомним, в период новогодних праздников от гололеда в Астане пострадали 240 человек. Из них 140 получили ушибы и переломы.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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