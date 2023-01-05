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16,7 млрд тенге возмещено предпринимателям после январских событий

5 Января 2023, 13:16
16,7 млрд тенге возмещено предпринимателям после январских событий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр сообщил, что 350 коммерческих объектов пострадали при массовых беспорядках в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего пострадали 350 коммерческих объектов. Все они на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба. В полном объеме им возмещен ущерб в размере 16 млрд 700 миллионов тенге по всем объектам малого и среднего бизнеса», - сообщил Роман Скляр в ходе слушания по январским событиям в Мажилисе.

Ранее Роман Скляр проинформировал, что в результате январских беспорядков пострадали 42 государственных здания в восьми регионах страны.

Ранее сообщалось, что по январским событиям судами рассмотрены дела в отношении 1 221 лица, из них осуждено 1 205 граждан.


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