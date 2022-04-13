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    13:37, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    16,5 млн тонн нефти может экспортировать Казахстан альтернативными путями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой объем нефти может экспортировать Казахстан альтернативными путями помимо КТК, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас на сегодня уже есть альтернативные пути для экспорта 16,5 млн тонн нефти», - сообщил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр пояснил, что этот объем нефти можно экспортировать по железной дороге через порт Актау, через трубопровод «Атырау-Самара», а также в направлении Китая.

    «Но этого недостаточно, полные 54 млн тонн трудно распределить», - добавил Болат Акчулаков.

    Ранее сообщалось, что ремонтные работы на нефтепроводе КТК еще не начаты.

    «Ремонтные работы пока еще не начались, наши российские коллеги в связи с погодными условиями не могут спуститься под воду. Они нас заверили, что примут все усилия для завершения ремонтных работ в течение апреля», - пояснил Болат Акчулаков.

    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Нефть Экономика
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