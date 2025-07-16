Шторм ожидается в 16 регионах Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 16 июля в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области — порывы 15-20 м/с На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В центре, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области — высокая пожарная опасность.

В горных районах, днем на юге Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Атырауской области ожидаются град, шквал. Ночью на севере, западе области ожидается гроза, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке области — чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 38 градусов. На западе, юге, востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области — гроза, днем — град, шквал. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области 15-18 м/с. Днем на юге области сильная жара 35 градусов. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области -сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области — высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, востоке области — гроза. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем — порывы 25 м/с.

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-36, на юге области 39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге области сохраняется, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.