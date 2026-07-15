15 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

79 лет назад (1947) родился АИМБЕТОВ Сейтсултан Сулейменович — председатель Совета директоров АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

Фото: zhkh.kz

Родился в Кзылординской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист-финансист (1969).

Трудовая деятельность: контролер-ревизор, старший, главный контролер-ревизор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник главного бюджетного управления Министерства финансов Республики Казахстан (1969-1992); председатель Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан (1992-1994); председатель Государственного комитета финансового контроля Республики Казахстан (06.1994-10.1995); министр социальной защиты Республики Казахстан (10.1995-11.1996); первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Казахстан (1996-1997); советник АО «Казахстанаудит» (1997-1998); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (12.1998-01.2001); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (01.2001-01.2002); вице-министр юстиции Республики Казахстан (31.01.11.18.2002.2002); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (12.2002-08.2007).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011), «Барыс» ІІІ степени (2022).

68 лет назад (1958) родился АБДРАСИЛОВ Болатбек Серикбаевич — директор Национального центра тестирования МНВО РК.

Фото: tttu.edu.kz

Родился в г. Кызылорде. Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя, учитель физики (1979); Московский государственный университет экономики и статистики (2000).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры физики Кызылординского педагогического института имени Н. В. Гоголя (1979-1980); стажер-исследователь, прикомандирован в Институт биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1980-1982); аспирант Института биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1982-1986); преподаватель, старший преподаватель, доцент Кызылординского педагогического института имени Н. В. Гоголя (1986-1991); декан, проректор Кызылординского педагогического института имени Коркыт-Ата (1991-1994); старший научный сотрудник, прикомандирован в Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области (1994-1996); ректор Кызылординского гуманитарного университета им. Коркыт-Ата (1996-1998); первый проректор, профессор кафедры Кызылординского государственного университета имени Коркыт-Ата (1998-2000); директор Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы (2000-2001); заместитель директора департамента мониторинга и контроля МОН РК (01.2001-08.2001); директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2001-2004); председатель Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК (2004-2007); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2010); ответственный секретарь МОН РК (2010-2012); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012-2016); заведующий сектором отдела госслужбы и кадровой политики Администрации Президента РК (2016-2017); председатель Комитета науки МОН РК (2017-2018); президент Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмеда Яссауи (2018-2021); председатель правления — ректор Карагандинского индустриального университета (2021-2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); медалью РАЕН им. П. Л. Капицы.

60 лет назад (1966) родился ЕРГАЛИЕВ Талгат Файзуллиевич — председатель республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана».

Фото: sskaz.kz

Родился в Целиноградской области. Окончил Агротехнический университет, инженер-механик.

Трудовая деятельность: механизатор совхоза «Путь Ленина» (1983-1984); преподаватель, заместитель декана факультета КСиПО КазАТУ (1991-1992); директор торговой компании (1993-1999); работа на разных должностях в строительстве на Карачаганакском месторождении (1999-2001); директор ГКП «Центр по выдаче разовых талонов» (2002-2003); директор ТОО «Металлстройсервис» (2003-2004); проект-менеджер в строительной компании (2004); руководитель строительной компании (2007-2010); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасыңың тауелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), медалью НПП «Атамекен» — «За верность делу», «Қазақстан Республикасыңың Тәуелсіздігіне 30 жыл (2021).

55 лет назад (1971) родился ОМАРБЕКОВ Ерлан Болатович — начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба департамента полиции Костанайской области

Родился в г. Семипалатинске. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовая деятельность: милиционер отдельного батальона милиции по охране свинцово-цинкового комбината отдела охраны УВД Восточно-Казахстанской области; оперуполномоченный отдела оперативной работы Восточного регионального управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД (2003-2005); старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра по координации борьбы с особо опасными преступлениями МВД (2005-2006); старший оперуполномоченный по особо важным делам Комитета криминальной полиции МВД (2006-2007); заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью Комитета криминальной полиции МВД (2007-2009); начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области (2009-2012); заместитель председателя Комитета криминальной полиции МВД (2012-2013); первый заместитель начальника департамента полиции карагандинской области (2013-2018); заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД (2018-2021); начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД (10.2021-01.2022) начальник департамента полиции Костанайской области (01.2022-05.2023).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени (2019). Генерал-майор полиции (2023).

47 лет назад (1979) родился МЫРЗАБЕКОВ Олжас Сапарханович — начальник Департамента кадровой политики МВД РК.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Правоведение» (2000); Евразийскую юридическую академию им. Д. А. Кунаева, магистр юридических наук (2018).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел РК (2000-2021); заместитель начальника Алматинской академии МВД им. М. Есболатова (2021-2022); заместитель начальника Департамента полиции г. Алматы, заместитель начальника департамента кадровой политики МВД РК (2022-2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.