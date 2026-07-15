15 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Румынией.

Румыния — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное на севере Балканского полуострова. Площадь — 238 391 км². Столица — г. Бухарест. Язык — румынский. Валюта — лей. Глава государства — президент, избирается всенародным голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания).

В 1999 году Талгар Алматинской области был отнесен к категории городов районного значения. Административный центр, город Талгар, расположен в 274 км от областного центра города Талдыкоргана и в 25 км от города Алматы.

В 1999 году в Третьяковской галерее (Москва) состоялась персональная выставка казахстанского художника Ерболата Толепбая.

Ерболат Толепбай — первый казахский художник, устроивший в свою персональную выставку в Государственной Третьяковской галерее (Москва), награжден премией Международного альянса им. Сальвадора Дали (Мадрид — Прага, 2002 г.) за особые достижения в живописи и высшей наградой EUROUNION (Брюссель, 2001 г.). Его выставки состоялись во Франции, в Париже, одна из них совместно с работами Сальвадора Дали, посвященная 100-летию гения сюрреализма.

В 2009 году в Казахстане введен международный технический и экологический стандарт Евро-2. Нормы Евро — это требования по ограничению токсичности отработавших газов автотранспортных средств и характеристикам топлива для автотранспортной техники, предназначенные, прежде всего, для производителей автомобилей.

В 2010 году новый экспонат пополнил музей села Григорьевка Павлодарского района. На реке Иртыш сети рыбаков выловили бивень доисторического мамонта длиной более метра. В экспозиции школьного музея, признанного лучшим в Казахстане, уже есть коллекция костей древних обитателей степи. Полвека назад главная река Павлодарской области поменяла русло у села и стала подмывать обрывистый берег, открывая, к радости самодеятельных археологов, останки животных, живших здесь в доисторические времена.

В 2010 году между АО «Национальная компания КазМунайГаз» и компанией «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» в рамках Северо-Каспийского проекта состоялось подписание соглашения акционеров, согласно которому КМГ вошел в компанию по добыче и эксплуатации — NC Production Operations Company B.V. (NCPOC) на паритетных условиях с компанией «Шелл».

В 2014 году профессор Аркалыкского пединститута Абилхан Умбетов получил награду Российской академии естествознания — золотую медаль Нобеля за вклад в развитие изобретательства в области физики. В частности, за научно-исследовательскую работу «Лазерное измерительное устройство».

Медаль имени Альфреда Нобеля присуждается от имени Российской академии естествознания за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения.

В 2018 году ученик физико-математической Назарбаев Интеллектуальной школы из команды Казахстана Нурдаулет Таумергенов взял гран-при по итогам Международной школьной научной-конференции-конкурса «Yakutsk International Science Fair», представивший свой проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий. Сертификат на 5 тысяч долларов США победителю вручили председатель программного комитета Международных интеллектуальных игр, профессор Национального университета Сингапура Леон Чуан Квек и президент компании «Майтона» Александра Баишева.

В 2018 году в городе Калатура (Шри-Ланка) прошел 14-й чемпионат Азии среди школьников в возрасте 7-17 лет, в котором приняли участие 400 юных шахматистов из 16 стран. Девятилетняя шахматистка из Атырау Зарина Нургалиева стала обладателем золотых медалей в рапиде и блице.

В 2019 году представитель Казахстана Адильхан Макин стал обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске». По итогам двух конкурсных дней он набрал 178 баллов.

Победитель удостоен заветной награды «Лиры» и денежной премии в размере $20 тысяч.

В 2021 году в городе Оломоуц (Чехия) завершился открытый турнир по пара-легкой атлетике, в котором приняли участие лучшие атлеты из восьми стран мира. Казахстан представили девять спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 18 медалей: 5 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых.

В 2022 году впервые в истории сразу четыре судьи из Казахстана отработали на турнире «Большого шлема». Меруерт Каукеева (Талдыкорган), Юлия Игнатченко (Алматы), Борис Кравчук (Костанай) и Владлена Саменкова (Актобе) судили на Уимблдоне и продемонстрировали свой высокий уровень.

В 2024 году в Национальном музее РК презентовали каталог, выпущенный в рамках выставки «Живопись степи: символы, краски, образы», посвященной 10-летию Национального музея. В каталог вошли лучшие шедевры изобразительного искусства из фондов музея, среди них произведения признанных казахстанских мастеров искусства: Абылхана Кастеева, Аубакира Исмаилова, Урала Тансыкбаева, Салихитдина Айтбаева, Уке Ажиева, Айши Галимбаевой, Гульфайрус Исмаиловой, Камиля Муллашева, Амандоса Аканаева, Ерболата Толепбай, Алпысбая Казгулова, Агимсалы Дузелхановой — и множества других талантливых художников.

В 2025 году в Семее прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны, Героем Казахстана Абдигали Каймолдиным. Абдигали Каймолдин родился в 1921 году в селе Узынбулак Абыралинского района бывшей Семипалатинской области. В 1941 году он ушел на фронт, сражался на Сталинградском, Украинском, Белорусском и Балтийском фронтах. Был четырежды ранен. После войны посвятил себя государственной и общественной деятельности, занимал различные ответственные должности. За боевые заслуги награжден орденом «Красная Звезда» и множеством медалей. В 2023 году Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева ему было присвоено звание «Халық қаһарманы» и вручен орден «Отан».