15 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

59 лет назад (1967) родился БАРЛЫБАЕВ Ерлан Хайланович — казахстанский государственный деятель.

Фото: senate.parlam.kz

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства (1991); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор делового администрирования (2014).

Трудовая деятельность: заместитель главного бухгалтера управления рабочего снабжения Министерства энергетики РК (1990-1992); президент компании «БАЕР» (1992-2002); председатель правления АО «Сүт», г. Павлодар (2002-2008); заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ГорЭлектроСеть», г. Экибастуз (2009-2010); заместитель председателя правления по международным вопросам НЭПК «Атамекен» (2010-2011); председатель Совета директоров АО «ГорЭлектроСеть» (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам (2021-2023); депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ДПК «Ак жол» (2023-2026).

45 лет назад (1981) родился КАСЕНОВ Арман Бакитжанович — вице-министр национальной экономики.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «международные экономические отношения»; магистратуру в Лондонской бизнес школе по специальности «финансы» (Великобритания); программу для руководителей Eurasia Business Executive & Leadership Programme Judge Business School Кэмбриджского университета.

Трудовая деятельность: финансовый сектор (2002); имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса; член совета директоров, член правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана (2009); заместитель председателя правления АО «Qazaqstan Investment Corporation» (2023-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

42 года назад (1984) родился САХОВ Курманбек Сатынбекович — начальник 2 Управления Департамента криминальной полиции МВД РК.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Шымкенте. Окончил Академию МВД РК, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: оперуполномоченный зональной-территориальный группы ОКП 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО; оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ОКП Абайского РУВД ДВД ЮКО; старший оперуполномоченный ОКП Абайского РУВД ДВД ЮКО; старший оперуполномоченный УКП ДВД ЮКО; начальник отделения ОКП Аль-Фарабиского района г. Шымкента ДВД ЮКО; первый заместитель начальника ОВД Казыгуртского района; заместитель начальника Абайского ОП УВД г. Шымкента ДВД ЮКО (2001-2015); начальник ОВД Ордабасинского района ДВД Южно-Казахстанской области (2015-2018); начальник криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области (2018-2020); заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области (2020-2025); первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области (2025); первый заместитель начальника департамента полиции города Шымкента (2025-2026).

На занимаемой должности — с апреля 2026 года.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени; юбилейными медалями.

39 лет назад (1987) родилась ОСПАНОВА Алия Калкамановна — генеральный директор РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства».

Фото: edcrunch.online

Родилась в г. Талдыкоргане. Окончила Казахстанско-Британский Технический Университет, специальность «Информационные технологии» (2008); Имперский Колледж (Великобритания), «Управление рисками» (2009); Бизнес-школу Quantic (США), магистр делового администрирования (MBA) (2022).

Трудовая деятельность: менеджер по работе с ключевыми партнерами, менеджер по работе с дистрибьюторами Microsoft Corporation (Алматы, Ирландия) (2011-2013); региональный менеджер по Северной Европе и СНГ Ericsson Corporation (Стокгольм, Швеция) (2013-2015); региональный директор Elsevier (RELX-Group) (Амстердам, Нидерланды) (2017-2020); советник заместителя премьер-министра Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан) (2020-2022); исполнительный руководитель Международного Университета Туризма «Шелковый путь» (Самарканд, Узбекистан) (2021); внештатный консультант по реформам Администрации Президента Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан) (2022); советник министра информации и общественного развития Республики Казахстан (2022-2023); председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (2023); председатель правления АО «Центр международных программ» (2023-2024); исполнительный директор Центра поддержки цифрового правительства (2025-2026).

На занимаемой должности — с марта 2026 года.

Также в этот день родились:

98 лет назад (1928-1994) родился КАИРБЕКОВ Гафу — поэт, народный писатель Казахстана.

Фото: discogs.com

Родился в Тургайской (ныне — Костанайской) области. Окончил Казахский педагогический институт имени Абая.

Трудовая деятельность: возглавлял редакцию поэзии Казахского государственного издательства; замещал главного редактора газеты «Қазақ әдебиеті», заведовал отделом поэзии издательства «Жазушы»; в 1968–1973 годах руководил секцией поэзии Союза писателей Казахстана; в последующие годы был заместителем главного редактора журнала «Жулдыз»; был президентом Ассоциации поэтов Союза писателей Казахстана.

Его первый сборник стихов «Ровесники» вышел в 1954 году. Затем одна за другой вышли поэтические книги: «Иван-рыбак (1955), „Косбасар“ (1957), „Горы говорят“ (1959), „Аральские мотивы“ (1961), „О ровесниках“ (1961), „Разговор с Солнцем“ (1964), „Избранное“ (1964), „Подземные звезды“ (1965), „Аул большевиков“ (1967), „Родные травы“ (1967). В 1967 году вышел сборник очерков „В горах Каркаралы“. Большой резонанс вызвала поэма „Дала қоңырауы“ („Степной колокол“), вдохновенно воспевшая жизнь и творчество выдающегося просветителя Ибрая Алтынсарина.

Г. Каирбеков перевел на казахский язык стихи и поэмы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Дж. Байрона, Н. А. Некрасова, Т. Шевченко, А. Мицкевича, Ш. Петефи, С. Есенина, А. Твардовского, Мактумкули, Рудаки и других. Его перу принадлежат также переводы третьего тома «Войны и мира» Л. Н. Толстого, рассказов и повестей И. Франко, В. Г. Короленко, И. А. Бунина.

За поэтический сборник «Жұлдызды тағдырлар» («Звездные судьбы») в 1980 году был удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан.

Награжден орденами и медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», удостоен почетного звания «Народный писатель Казахстана».

96 лет назад (1930-1992) родился КАЛДАЯКОВ Шамши — композитор, народный артист Казахстана, автор гимна Казахстана.

Фото: архив историко-краеведческого музея Жамбылской области

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Капыланбекский зооветеринарный техникум в Сарыагаше, Ташкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию.

С раннего детства проявлял незаурядные способности, демонстрируя свои таланты на различных торжествах и конкурсах, где нередко удостаивался самых высоких и почетных наград. Уже в юношеские годы он начал сочинять свои первые песни.

Окончил Капланбекский зооветеринарный техникум. По окончании был направлен в Актюбинскую область зоотехником. После службы в армии поступил в Ташкентское музучилище, но переехал в Алма-Ату, где в 1956 году стал студентом консерватории (класс композиции профессора В. В. Великанова).

Шамши Калдаяков положил слова Жумекена Нажимеденова на музыку и получилась знаменитая песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан»). Впоследствии она стала гимном республики. В его творчестве сочетаются мотивы вальса и казахского фольклора, поэтому автора гимна и сейчас зовут королем казахского вальса.

Талантливый казахский композитор умер 29 февраля 1992 года в Алматы.

Именем Калдаякова названы улицы в Актобе, Шымкенте, Астане, Алматы и Центральный концертный зал в Алматы. В 2006 году ему был установлен памятник на родине в Шымкенте на улице его имени. В 2010 году к 80-летнему юбилею знаменитого земляка в центре Шымкента построили целый комплекс «Мир Шамши». Именем Шамши Калдаякова названо село в Каргалинском районе Актюбинской области.