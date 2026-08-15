15 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день бездомных животных отмечается ежегодно в третью субботу августа, учрежден по инициативе Международного общества прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR).

Впервые идея о Международном дне бездомных животных была озвучена в 1992 году, ISAR в ее начинании поддержали зоозащитные организации в разных странах мира. Задача этого международного дня — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поиску гуманных путей ее решения.

День археолога

Национальный день археолога отмечают в Казахстане, России, Беларуси. В мировом масштабе праздник не имеет ни официального статуса, ни собственного дня. Но, несмотря на это, археологи многих стран проводят в этот день неофициальные, праздничные мероприятия. Единственная страна, где День археолога имеет официальный статус — это Украина. Там он отмечается на государственном уровне с 2008 года.

СОБЫТИЯ

В 1944 году был создан Казахский государственный женский педагогический институт. Отличительной особенностью института было то, что в нем обучались в основном дети-сироты, дети чабанов, колхозников, рабочих из отдаленных сельских районов Казахстана. Основной контингент на 80-90% составляли девушки из сельской местности. В институте было создано три факультета: физико-математический, исторический, казахского языка и литературы. Первый набор составил 75 человек. Первым ректором института была назначена Т. М. Мырзабекова.

В 1961 году на карте Казахстана появились два новых города — Шахтинск и Абай.

Шахтинск — город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Возникновение поселка связано с освоением Тентекского месторождения высококачественного коксующегося угля. Расположен в 28 км к западу от железнодорожной станции Карабас (на линии Караганда — Моинты), в 50 км к юго-западу от Караганды на берегу одного из притоков Нуры — Тентек.

Абай (до 1961 — поселок Шерубай-Нұра) — город в Карагандинской области Казахстана. C 2002 года — центр Абайского района Карагандинской области. Город располагается недалеко от железнодорожной станции Карабас, в 30 км к юго-западу от Караганды. Через город проходит автомобильная трасса Караганда — Жезказган — Кызылорда.

В 2001 году в целях обеспечения комплексного развития столицы Республики Казахстан утвержден проект генерального плана города Астаны, разработанный исследовательской группой Японского агентства по международному сотрудничеству с основными технико-экономическими показателями.

В 2011 году театр песни и танца «Фараб» столичного Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина завоевал главный приз XX международного фольклорного фестиваля «Варна-2011» в Болгарии. На участие в фестивале подали заявки 34 творческих коллектива из 24 стран, из которых в финальную часть конкурса было отобрано 8 лучших.

В 2012 году в Алматы, перед Дворцом спорта им. Б. Шолака, состоялось торжественное открытие новой достопримечательности города — 300-килограммовой медали. Огромная медаль установлена с целью вовлечения в спорт молодежи, а также в благодарность казахстанцам, сумевшим завоевать награды на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания).

В 2014 году фонд Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая в Семее пополнили произведения великого казахского просветителя Абая и Мухтара Ауэзова в переводе на немецкий язык.

В 2016 году в бразильском городе Рио-де-Жанейро на XXXI Летних Олимпийских играх казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке, прыгнув в пятой попытке на 14,74 метра. «Золото» в этом виде соревнований досталось колумбийской спортсменке Кэтрин Ибаргуэн, «серебро» — венесуэлке Юлимар Рохас.

В 2016 году Международное антиядерное движение «Невада-Семей» создало новое подразделение Международный антиядерный молодежный альянс, приоритетной и актуальной целью которого является привлечение молодежи Казахстана и всей планеты к борьбе за мир, свободный от войн, насилия и угроз.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр завершился конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана.

По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. За 10 дней они прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента — вершину горы Эльбрус.

В 2019 году родившийся без ног юный казахстанец Али Турганбеков (казахстанский «Ник Вуйчич») вручил суперкубок УЕФА победителям в лице игроков английского «Ливерпуля».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.

В 2022 году сотрудники Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта посетили Турцию и провели работу по доставке в страну ценных материалов, касающихся истории Казахстана.

В библиотеке Сулеймании выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.

В 2024 году на центральном стадионе в Алматы состоялась торжественная церемония открытия XIII Чемпионата мира среди юношей и юниоров и IX Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Помимо казахстанцев, в соревнованиях принимали участие команды Беларуси, Болгарии, России, Словакии, Чехии. Чемпионат мира среди юниоров в нашей стране прошел впервые.

В 2025 году в Астане прошла Августовская конференция на тему «Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман». Пленарное заседание конференции началось с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева. В мероприятии приняло участие около 1500 человек. Цель конференции — определить настоящее и будущее системы образования, ориентированной на формирование личности, обладающей высокой нравственностью, профессиональной компетентностью и социальной ответственностью, соответствующей требованиям времени.