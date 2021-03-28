1596 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 382,

город Алматы - 510,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 62,

Алматинская область - 110,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 53,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 240381 заболевших.