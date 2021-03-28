08:00, 28 Март 2021 | GMT +6
1596 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 382,
город Алматы - 510,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 62,
Алматинская область - 110,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 53,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 240381 заболевших.