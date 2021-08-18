159 столичных организаций вошли в список лидеров «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список лидеров проекта «Ashyq» обновили в Нур-Султане. На сегодня двухнедельный статус, дающий дополнительные льготы, получили 159 организаций города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В обновленном списке лидеров «Ashyq» 159 организаций, в том числе аэропорт, вокзалы, крупные торгово-развлекательные центры, отдельно стоящие магазины, объекты культуры, заведения общепита, бассейны, СПА-центры и т.д.

Список лидеров проекта формируется городским акиматом на основе сведений по количеству регистраций посетителей по QR-коду на объектах, участвующих в «Ashyq» (за 2-х недельный период). Напомним, участник проекта, получивший статус «Лидер «Ashyq», может работать в «красной» зоне по условиям «желтой» зоны, в «желтой» зоне по условиям «зеленой» зоны, участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%. При вакцинации первым компонентом не менее 90% персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%. Напомним, что участники проекта должны соблюдать все санитарные нормы. За нарушения они будут исключены из списков.