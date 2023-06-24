159 соцобъектов полностью адаптировали для лиц с инвалидностью в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках обеспечения законных прав лиц с инвалидностью в Туркестанской области проведена адаптация 517 объектов социальной инфраструктуры. При этом из них 159 объектов полностью адаптированы для всех категорий людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

В стране реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии AMANAT и проект «Кедергісіз келешек», разработанный по поручению Главы государства в 2021 году.

Проектом определены 22 тысячи приоритетных по адаптации объектов по стране. Начиная с 2021 года по 2025 год ежегодно должно быть адаптировано по 4400 объектов. По состоянию на 1 июня текущего года адаптировано 9 128 объектов.

В Туркестанской области, как сообщили в МТЗН, за 5 лет предусмотрена адаптация 1294 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью. В настоящее время из 776 объектов, запланированных к адаптации в период с 2021 по 2023 год, местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 517 объектах.

В ходе «постконтрольных» проверок, проведенных территориальным департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН по Туркестанской области, из 517 указных объектов подтверждена полная адаптация 159 объектов.

В регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

- государственные учреждения – 63 (38 акиматов, 3 областных управления, 18 отделов местных исполнительных органов, 1 маслихат, 1 суд и др.);

- объекты здравоохранения – 28 (6 поликлиник, 6 больниц, 4 медицинских центра, 3 врачебные амбулатории и др.);

- объекты образования – 17 (13 школ, 2 университета, 1 институт, 1 колледж);

- прочие объекты социальной инфраструктуры – 51 (8 филиалов банков, 7 почтовых отделений, 11 домов культуры, 3 центра социальной реабилитации, 3 торговых дома, 2 гостиницы, 2 аптеки, аэропорт, автовокзал, стадион, спорткомплекс и др.).

«358 объектов признаны частично адаптированными, по ним выявлены 802 нарушения: для лиц с нарушением слуха – 139; с нарушением зрения –224; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 78, для лиц, передвигающихся на кресло-коляске – 361. Указанные нарушения будут полностью устранены до конца года, с собственниками объектов проведены разъяснительные и консультационные работы для завершения мероприятий по адаптации. Также до конца 2023 года планируется адаптировать 259 объектов», - сообщили в МТЗН.

Кроме того, в рамках государственного контроля проведено 70 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства и др. Из них: 43 – это внеплановые проверки, проводимые по обращениям, заявлениям граждан, и 27 проверок – в рамках профилактического контроля.

По итогам проверок выдано 67 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 42 административных штрафа на общую сумму более 5,6 млн тенге.

При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.