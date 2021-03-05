РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:01, 05 Март 2021 | GMT +6

    159 сельских школ в Казахстане планируют обеспечить спортзалами до 2023 года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 40% казахстанских детей занимаются в спортивных секциях. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день спортивными секциями охвачено около 1,4 млн детей или 40% от общего количества детей школьного возраста (3,5 млн), из них во внешкольных организациях занимаются свыше 422 тысячи детей. В рамках развития массового спорта значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. До 2023 года планируется обеспечить спортзалами около 159 сельских школ», - сказал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, Министерством образования и науки (далее – МОН) налажена работа по повышению квалификации учителей физкультуры.

    «В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 447 педагогов физкультуры, в 2021 году переподготовку пройдут более 2000 учителей. Наряду с этим, с января 2021 года введена доплата педагогам физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за проведение внеурочных спортивных занятий. Доплата призвана мотивировать учителей физкультуры открывать больше секций в организациях образования», - заключил Премьер.


    Теги:
    Правительство Спорт Правительство РК Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!