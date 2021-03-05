159 сельских школ в Казахстане планируют обеспечить спортзалами до 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 40% казахстанских детей занимаются в спортивных секциях. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день спортивными секциями охвачено около 1,4 млн детей или 40% от общего количества детей школьного возраста (3,5 млн), из них во внешкольных организациях занимаются свыше 422 тысячи детей. В рамках развития массового спорта значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. До 2023 года планируется обеспечить спортзалами около 159 сельских школ», - сказал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерством образования и науки (далее – МОН) налажена работа по повышению квалификации учителей физкультуры.

«В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 447 педагогов физкультуры, в 2021 году переподготовку пройдут более 2000 учителей. Наряду с этим, с января 2021 года введена доплата педагогам физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за проведение внеурочных спортивных занятий. Доплата призвана мотивировать учителей физкультуры открывать больше секций в организациях образования», - заключил Премьер.