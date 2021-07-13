159 кандидатов в акимы сельских округов зарегистрировано в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на выборы акимов сельских округов выдвинуто 279 кандидатов, из них 186 самовыдвижением, 93 - от политических партий. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций в Талдыкоргане рассказал член областной избирательной комиссии Кахарман Жаксылык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В регионе на первых прямых выборах планируется избрать акимов 71 сельского округа. При этом 60 акимов избираются в связи с истечением срока полномочий, 11 - в связи с досрочным сложением полномочий. Своих кандидатов представили политические партии «Nur Otan», НДПП «Ауыл», ДПК «Ақ жол», ПП «Adal», НПК, ОСДП.

«Среди выдвинутых кандидатов 154 действующих государственных служащих, 70 работников бюджетных организаций, 31 представитель коммерческих структур, 10 временно неработающих, 4 представителя общественных объединений, 6 самозанятых, 3 пенсионеров. Среди выдвиженцев есть и кандидаты с ученой степенью», - добавил спикер.

Как сообщил К .Жаксылык, по состоянию на 10 июля в Алматинской области зарегистрировано 159 кандидатов (56,6%). Сняты по различным причинам 23 кандидата, в том числе 16 не соответствуют требованиям, 7 - по заявлениям о снятии своей кандидатуры.