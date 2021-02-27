159 фактов браконьерства выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 159 фактов браконьерства выявили полицейские в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, а также раскрытия экологических преступлений на территории Алматинской области с 15 по 26 февраля прошло ОПМ «Браконьер».

«За 11 дней проведенного оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции совместно с уполномоченными природоохранными органами на территории области было выявлено 159 нарушений природоохранного законодательства. Из них 109 фактов незаконной охоты, 20 случаев незаконной добычи рыбных ресурсов. Вместе с этим имело место и незаконная порубка деревьев и кустарников, по которым собрано 24 материала», – сообщил начальник УМПС ДП Алматинской области Багдат Ашимов.

По восьми фактам возбуждены уголовные производства.

«В период проведения мероприятия у нарушителей изъято 870 килограммов незаконно добытой рыбы, две лодки, четыре объекта незаконной охоты и пять единиц огнестрельного охотничьего оружия без соответствующих документов. Также изъяты около километра запрещенных к применению сетей для ловли рыб», – дополнил Б.Ашимов.