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    14:42, 30 Март 2022 | GMT +6

    159 человек вызволили из снежного плена костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки костанайские спасатели вызволили из снежного плена 159 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    Последние дни уходящего марта принесли немало хлопот спасательным и дорожным службам. В эти дни наиболее сложными маршрутами в регионе остаются отдельные участки дорог на территории Амангельдинского, Жангельдинского, Камыстинского, Наурзумского районов и возле города Аркалыка. Осадки в виде снега, низовая метель, туман, гололед стали настоящим испытанием для водителей и пассажиров.

    «Спасатели оперативно реагировали на призывы о помощи и совершили более 20 выездов за сутки 29-30 марта для проведения аварийно-спасательных работ по освобождению и эвакуации людей из снежных переметов в южной части региона. В проведении спасательных операций и других неотложных работ на территории области были задействованы силы и средства ДЧС Костанайской области. Всего 25 человек личного состава и 10 единиц специальной техники. Ими спасено 159 человек, в том числе 39 детей, отбуксировано 52 единиц автотранспорта, в пунктах обогрева размещено 46 человек»,- проинформировали в департаменте.

    Остальных эвакуировали в ближайшие населенные пункты. Пострадавших нет.

    В связи со сложившимися в регионе погодными условиями спасатели настоятельно советуют не подвергать риску себя и других, а дождаться улучшения погоды, прежде чем отправиться в путь.

    Теги:
    Погода МЧС Спасение Регионы Казахстана Костанайская область Правоохранительные органы
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