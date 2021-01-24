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    08:00, 24 Январь 2021 | GMT +6

    1584 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 229,

    город Алматы - 131,

    город Шымкент - 8,

    Акмолинская область - 237,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 92,

    Атырауская область - 96,

    Восточно-Казахстанская область - 42,

    Жамбылская область - 20,

    Западно-Казахстанская область - 84,

    Карагандинская область - 82,

    Костанайская область - 177,

    Кызылординская область - 16,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 220,

    Северо-Казахстанская область - 113,

    Туркестанская область - 16.

    Всего в стране выявлены 176974 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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