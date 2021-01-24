1584 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 229,

город Алматы - 131,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 237,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 92,

Атырауская область - 96,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 82,

Костанайская область - 177,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 220,

Северо-Казахстанская область - 113,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 176974 заболевших.



