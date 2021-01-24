08:00, 24 Январь 2021 | GMT +6
1584 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 229,
город Алматы - 131,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 237,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 92,
Атырауская область - 96,
Восточно-Казахстанская область - 42,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 177,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 220,
Северо-Казахстанская область - 113,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 176974 заболевших.