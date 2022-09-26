158 жамбылских подростков попали в полицию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские продолжают выявлять несовершеннолетнюю молодежь в ночных увеселительных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних жамбылские полицейские проводят рейдовые мероприятия, - сообщил старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции региона полковник полиции Куанышбек Калжанов. - Всего за два дня сотрудники полиции области провели 39 рейдов, доставили в отделения полиции 158 несовершеннолетних. При этом 184 родителя и опекуна привлечены к административной ответственности. Десять подростков и шесть неблагополучных семей поставлены на учет. В Центр адаптации несовершеннолетних за бродяжничество попали три подростка».

По информации спикера, в пяти увеселительных заведениях Жамбылской области сотрудники полиции выявили 12 подростков, которые после 22 часов вечера находились там без сопровождения взрослых.

В отношении родителей задержанных подростков составлены административные протоколы по статье 442 части первой КоАП РК. Родителям придется оплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей, что составляет 108 054 тенге.

За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время административную ответственность понесли и владельцы кафе по статье 132 КоАП РК. Они заплатили штраф в размере 10 МРП – 360 180 тенге.

«Выявлен факт по продаже алкоголя лицу, не достигшему 21-го года. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции четверо владельцев магазинов привлечены по статье 200 части 1 КоАП РК, их ждет административный штраф в размере 40 МРП – более 1,4 млн тенге», - добавил Куанышбек Калжанов.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в отделах полиции областного центра созданы рабочие группы инспекторов ювенальной полиции, представителей управления образования, волонтеров и иных заинтересованных органов, в чью задачу входит профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.