158 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 35,
в городе Алматы – 88,
в городе Шымкент – 6,
в Акмолинской области – 4,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 7,
в Костанайской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев.