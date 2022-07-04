158 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 35,

в городе Алматы – 88,

в городе Шымкент – 6,

в Акмолинской области – 4,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 7,

в Костанайской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев.