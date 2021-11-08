158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 107 тысяч жилых домов социально-уязвимых семей взяты на учет в рамках обходов сотрудниками МЧС. При этом выявлено 158 тысяч нарушений пожарной безопасности в жилых домах. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает председатель Комитета противопожарной службы, ежегодно отопительный период начинается с пожарно-профилактических мероприятий в жилом секторе. С 2019 года по инициативе МЧС посещение жилья социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот, многодетных семей осуществляется совместно с представителями служб социальной защиты акиматов.

На основании опытов прошлых отопительных сезонов в текущем году, начиная с 15 августа до 15 сентября, подразделением МЧС проведена республиканская акция пожарной безопасности.

«Раннее начало акции обусловлено необходимостью устранения нарушений при устройстве печей до начала отопительного сезона. То есть в теплое время года. Первый этап акции пожарной безопасности проводится с 15 августа до 15 сентября. Организовано посещение жилья социально-уязвимых слоев населения, детей из многодетных семей, детей-сирот совместно с представителями акиматов, в том числе для определения объема необходимой помощи. Второй этап акции пожарной безопасности - с 15 сентября до 15 октября - был направлен общий охват профилактической работы жилых домов, наиболее подверженных возникновению ЧС, то есть имеющих автономные системы отопления», - сказал Нурболат Дербисов на пресс-конференции в СЦК.

В настоящее время на учет взято более 107 тысяч жилых домов социально уязвимых семей, которые стопроцентно охвачены обходами. Проинструктировано около 400 тысяч человек.

«Профилактическая работа продолжается с жильцами домов, имеющих автономную систему отопления. В ходе общих обходов сотрудниками МЧС охвачено более 764 тысяч жилых домов, при этом жильцы 51 тысячи домов отказались от проведения осмотров и консультаций. Посещение 70 тысяч домов осуществлено совместно с представителями акиматов, в ходе которых проинструктировано 747 тысяч граждан. Почти в 118 тысяч жилых домах выявлено 158 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте более 40 тысяч», - сообщил Н. Дербисов.

Ранее сообщалось, что в текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров. Погибли при пожарах 297 человек.