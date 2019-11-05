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158 семьям одобрили заявки по программе «Бақытты отбасы» в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области на льготные займы для приобретения жилья претендуют 28 многодетных семей, 30 семей, где воспитываются дети-инвалиды, и 100 неполных семей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Предварительные итоги реализации этой госпрограммы подвели на совещании в областном акимате в рамках реализации Послания Президента Казахстана.
«Участниками «Бақытты отбасы» в Павлодарской области уже стали 158 семей», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.
«Это 28 многодетных семей, 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов, и 100 неполных семей, - перечислила претендентов на льготные займы для приобретения жилья заместитель акима Павлодарской области Алия Арынова. – Есть семьи, которые получили кредиты. В основном все заёмщики выбирают вторичное жильё, что возможно в рамках программы».
До конца 2019 года льготные займы получат ещё около 100 павлодарских семей.
В целом до 2030 года каждого жителя региона планируется обеспечить минимум 30 квадратными метрами жилья. Сегодня этот показатель составляет 22 «квадрата», пояснили в пресс-службе.
«По строительству жилья нам нужен конкретный план на ближайшие 3 года, - резюмировал аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Мы должны точно знать, сколько жилья будем строить, за счёт каких источников и по каким программам. Сегодня мы не можем предоставлять жильё по новым программам, потому что в основном занимаемся переселением жителей микрорайона Алюминстрой. Когда мы закончим эту работу, нужно предусматривать минимум по одному-два дома для участников новых жилищных программ».
Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поручил Правительству в течение трех лет решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди.
Фото Валерия Бугаева
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