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158 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

7 Августа 2021 09:48
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158 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о смертности от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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По данным Минздрава, за 5 августа 20121 года зарегистрировано 128 случаев с летальным исходом при положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 (КВИ+) и 30 - при отрицательном (КВИ-).

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#Коронавирус в РК  
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