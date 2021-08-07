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158 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
7 Августа 2021 09:48
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НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о смертности от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава, за 5 августа 20121 года зарегистрировано 128 случаев с летальным исходом при положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 (КВИ+) и 30 - при отрицательном (КВИ-).
Информация в разрезе регионов:
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