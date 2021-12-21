158 бесхозных объектов выявлено в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в Нур-Султане выявлено и возвращено в коммунальную собственность 158 бесхозных объектов. Об этом сообщил руководитель Управления активов и государственных закупок по городу Нур-Султан Ерсин Отебаев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2019 года акимы районов совместно с уполномоченными управлениями, ведут работу по выявлению и регистрации бесхозных объектов на территории столицы. В прошлом году принято в коммунальную собственность 680 бесхозных объектов и 60 трансформаторных подстанций общей стоимостью 2 млрд 878 млн тенге. В этом году выявлено 158 бесхозных объектов. Их стоимость составляет 1,8 млрд тенге», – сказал Е.Отебаев.

По его словам, за последние 2 года на территории столицы выявлено и принято в коммунальную собственность 886 объектов. В том числе, 189 километров объектов энергоснабжения, 34 километра водопроводов, 90 километров канализационных сетей, 59 километров отопительных сетей и 2 227 колодцев.