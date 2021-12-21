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158 бесхозных объектов выявлено в Нур-Султане с начала года

21 Декабря 2021 14:58
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158 бесхозных объектов выявлено в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в Нур-Султане выявлено и возвращено в коммунальную собственность 158 бесхозных объектов. Об этом сообщил руководитель Управления активов и государственных закупок по городу Нур-Султан Ерсин Отебаев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2019 года акимы районов совместно с уполномоченными управлениями, ведут работу по выявлению и регистрации бесхозных объектов на территории столицы. В прошлом году принято в коммунальную собственность 680 бесхозных объектов и 60 трансформаторных подстанций общей стоимостью 2 млрд 878 млн тенге. В этом году выявлено 158 бесхозных объектов. Их стоимость составляет 1,8 млрд тенге», – сказал Е.Отебаев.

По его словам, за последние 2 года на территории столицы выявлено и принято в коммунальную собственность 886 объектов. В том числе, 189 километров объектов энергоснабжения, 34 километра водопроводов, 90 километров канализационных сетей, 59 километров отопительных сетей и 2 227 колодцев.

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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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