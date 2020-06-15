158 автомашин из Армении зарегистрировано в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 158 автомашин с армянским учетом зарегистрировано в Актобе с 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Вместе с тем актюбинцы не спешат зарегистрировать свои автомобили. В Актюбинскую область из Армении было ввезено около 3 тысяч автомашин.

«Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом», - говорит начальник управления административной полиции ДП области Ерлан Алимагамбетов.

Для разъяснения правил регистрации автомашин, ввезенных из Армении, в Департаменте полиции работает Call-центр по телефону 525-100. С момента регистрации консультацию получили более 350 граждан и поставлено на учет 158 транспортных средств, ввезенных из Республики Армения.



