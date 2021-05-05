1574 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области от коронавируса лечатся 1574 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в регионе выявлено 44 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 28 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга было выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 2 жителей Жылыойского района, 7 жителей Индерского и 1 жителя Исатайского районов. Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 30 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 138 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 978 человек, в модульной больнице - 162, во второй областной больнице – 102 пациента, во фтизиопульмонологическом центре – 78, в районных инфекционных стационарах - 158. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 96», - информирует пресс-служба областного управления здравоохранения.

Н сегодняшний день Атырауская область по темпам распространения коронавируса находится в «желтой» зоне.



