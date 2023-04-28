157 тысяч столичных пациентов обеспечены лекарствами в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела лекарственного обеспечения управления общественного здравоохранения города Астаны Фатима Смагулова рассказала о ситуации в столице с обеспечением пациентов бесплатными лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Граждане РК имеют право на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и системы ОСМС, которое проводится согласно перечню лекарственных средств и медизделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, утвержденных министром здравоохранения РК. Согласно перечню, за прошлый год по Астане обеспечено 157 тысяч пациентов на общую сумму 18,7 млрд тенге», - сказала Фатима Смагулова на брифинге в организации.

Для сравнения – в 2021 году были обеспечены пациенты на общую сумму 14,5 млрд тенге.

«С каждым годом идет рост финансирования на амбулаторное лекарственное обеспечение. На 2023 год подана заявка на 19,3 млрд тенге. На сегодня в рамках утвержденного перечня и ГОБМП обеспечивается 59 нозологий, в перечень включен ряд социально значимых заболеваний, в том числе болезни системы кровообращения, органов дыхания, крови, эндокринной системы и многие другие», - отметила спикер.

«В системе ОСМС для взрослых в перечень включены 24 заболевания, такие как атеросклероз, отит, ринит, керотит, артриты, артрозы, псориаз, эндометриоз, хронические инфекции мочеполовой системы и другие. В системе ОСМС для детей включены уже 48 заболеваний, в том числе ОРВИ, пневмония, ринит, эндокардит и препараты от многих других заболевания», - добавила Ф. Смагулова.