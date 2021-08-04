157 нарушителей режима с «красным» и «желтым» статусами выявлены в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Об участии в проекте Ashyq предпринимателей города Кокшетау и вакцинации населения на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на 4 августа в городе Кокшетау первым компонентом привито 51 863 человека, что составляет 44,1% от общего числа подлежащего привитию населения (117 480 человек). Охват вакцинацией группы риска составил в среднем более 80%. Так, среди медработников он составил 100%, педагогов - 79%, полицейских - 100%, госслужащих - 100%, контингент и сотрудники МСУ - 63%. Заболеваемость среди медицинских работников и полицейских после вакцинации снизилась в шесть и более раз.

«Вакцинация - это единственный способ остановить пандемию. Каждый человек должен взвесить пользу и риск вакцинации и риск заражения коронавирусной инфекцией. И именно вакцинация является наилучшей альтернативой с доказанной эффективностью в борьбе с COVID-19. Но только при охвате вакцинацией взрослого населения страны более 60% будет достигнут коллективный иммунитет, что позволит снять все ограничительные меры», - добавил К. Искаков.

Как отметил главный госсанврач областного центра, в Кокшетау в проекте Ashyq участвует 301 объект предпринимательства.

«Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина. Так, на сегодняшний день в Кокшетау с помощью приложения Ashyq удалось выявить 157 человек, не соблюдавших режим домашней изоляции. Из них 82 со статусом «красный», 75 - со статусом «желтый», - пояснил К. Искаков.

С 10 июня 2021 за нарушение режима изоляции для больных КВИ предусмотрено административное наказание по ч.1 ст.425 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф на физических лиц в размере 87510 тенге (30 МРП). На сегодняшний день в Кокшетау уже 26 человек привлечены к административной ответственности на общую сумму более 1 млн тенге. 21 лицу даны повестки, и по завершении карантина в отношении них будут составлены административные протоколы.

Также было отмечено, что за период работы приложения Ashyq в Кокшетау выявлено 48 нарушителей карантина из других регионов Казахстана и Акмолинской области, которые пытались посетить объекты областного центра, в том числе 19 жителей столицы, трое алматинцев, два жителя СКО, трое карагандинцев, двое костанайцев, двое жителей Атырау и т.д.

Пять кокшетауских участников с нулевым количеством посетителей по QR-коду с 14 по 28 июля 2021 года исключены из проекта Ashyq на две недели. Это ТОО «ENKI», пивной бар «Арена», банкетный зал «Ержан», лото-клуб ТОО «BESTLA» и филиал АО «Национальная компания «Қазақстантеміржолы». В пятерку лидеров проекта в Кокшетау вошли КГУ «СДЮСШ «Бурабай», АО «Кокшетауские Минеральные Воды», кафе «Атажурт», НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова и ГУ «Отдел образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области».