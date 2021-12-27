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157 млрд тенге за год направлено на социальную сферу в Мангистауской области

27 Декабря 2021 21:51
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157 млрд тенге за год направлено на социальную сферу в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Мангистауской области более 50% бюджетных расходов было направлено на социальную сферу. Об этом сообщила руководитель управления финансов Мангистауской области Светлана Нарешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, при рассмотрении бюджета приоритет отдается решению социальных проблем граждан.

«В текущем году более 50% структуры бюджета составляют расходы социальной сферы. В том числе сфере образования было выделено – 120 млрд тенге, сфере социального обеспечения – 16 млрд тенге, здравоохранению – 10 млрд тенге, сфере культуры и спорта – 11 млрд тенге», - сказала Светлана Нарешова.

В том числе профинансированы расходы по приоритетным направлениям: заработная плата, социальные, налоговые и коммунальные платежи.

В целом в этом году бюджет области был утвержден в размере 169 млрд тенге. По итогам уточнения параметров бюджета, проведенного в течение года, объем бюджета на сегодняшний день составил 213 млрд тенге. Помимо поступлений местного бюджета в бюджете области предусмотрен целевой трансферт из республиканского бюджета, Национального фонда и резерва Правительства в размере 101 млрд тенге.

Трансферты направлены на развитие инженерной инфраструктуры в рамках государственных программ «Нұрлы жер», «Дорожная карта занятости», «Ауыл – Ел бесігі», в соответствии с Посланием Президента на повышение заработной платы работникам социальной сферы.

Утвержден комплексный план на 2021-2025 годы, придающий новый импульс развитию Мангистауской области и направленный на решение актуальных проблем общественности.


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#Мангистауская область   #Общество   #Бюджет  
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Автор:

Аружан Саптарова

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