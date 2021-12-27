157 млрд тенге за год направлено на социальную сферу в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Мангистауской области более 50% бюджетных расходов было направлено на социальную сферу. Об этом сообщила руководитель управления финансов Мангистауской области Светлана Нарешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, при рассмотрении бюджета приоритет отдается решению социальных проблем граждан.

«В текущем году более 50% структуры бюджета составляют расходы социальной сферы. В том числе сфере образования было выделено – 120 млрд тенге, сфере социального обеспечения – 16 млрд тенге, здравоохранению – 10 млрд тенге, сфере культуры и спорта – 11 млрд тенге», - сказала Светлана Нарешова.

В том числе профинансированы расходы по приоритетным направлениям: заработная плата, социальные, налоговые и коммунальные платежи.

В целом в этом году бюджет области был утвержден в размере 169 млрд тенге. По итогам уточнения параметров бюджета, проведенного в течение года, объем бюджета на сегодняшний день составил 213 млрд тенге. Помимо поступлений местного бюджета в бюджете области предусмотрен целевой трансферт из республиканского бюджета, Национального фонда и резерва Правительства в размере 101 млрд тенге.

Трансферты направлены на развитие инженерной инфраструктуры в рамках государственных программ «Нұрлы жер», «Дорожная карта занятости», «Ауыл – Ел бесігі», в соответствии с Посланием Президента на повышение заработной платы работникам социальной сферы.

Утвержден комплексный план на 2021-2025 годы, придающий новый импульс развитию Мангистауской области и направленный на решение актуальных проблем общественности.