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157 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
21 Января 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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19.01.2022 г. зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 165 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 85209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78424.
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