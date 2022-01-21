157 человек заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

19.01.2022 г. зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 165 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 85209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78424.