157 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 50 548 человек (–44 515 + и 6 033 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 8 860 пациентов, амбулаторно лечатся 41 688 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 612 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 157 пациентов,

• на ИВЛ – 102 пациента.