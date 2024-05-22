РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 21 Май 2024 | GMT +6

    156,2 млрд тенге госпособий получили многодетные казахстанские семьи с начала 2024 года

    дети
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    С начала 2024 года государственными пособиями по многодетности в среднем охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 587,2 тыс. семей на общую сумму 39,6 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

    • с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
    • с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
    • с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
    • с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
    • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

    Необходимо отметить, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

    В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Социальные Пособия Многодетные семьи Минтруда и соцзащиты РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!