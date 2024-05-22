156,2 млрд тенге госпособий получили многодетные казахстанские семьи с начала 2024 года

С начала 2024 года государственными пособиями по многодетности в среднем охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 587,2 тыс. семей на общую сумму 39,6 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Необходимо отметить, что с 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге.