156 тысяч зданий разрушено в результате землетрясений - посол Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения. Об этом на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Турции сейчас продолжаются работы по выявлению ущерба, нанесенного зданиям. На сегодняшний день обследовано около 1 млн 188 тысяч зданий. Из них 156 тысяч зданий находятся на грани разрушения или опасности обрушения», - сообщил Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.

«Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - сказал Уфук Экиджи.