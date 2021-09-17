156 дел заведено по подделке ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации в Казахстане
Под председательством Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проведено очередное заседание созданной по поручению Главы государства Межведомственной специальной группы по пресечению и расследованию фактов распространения поддельных паспортов вакцинации и ложных результатов ПРЦ-тестирования.
В заседании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов (Генеральная прокуратура, Пограничная служба КНБ, Агентство по противодействию коррупции, Агентство по финансовому мониторингу, Министерство здравоохранения, Министерство информации и общественного развития).
В ходе совещания рассмотрены результаты проводимой госорганами работы. Отмечено, что с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 156 уголовных дел по подделке и использованию подложных результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации.
Вместе с тем, несмотря на профилактические меры и разъяснительную работу, продолжаются нарушения, связанные с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.
К примеру, 6 сентября полицейскими Мангистауской области за проведение ложного вакцинирования (за денежное вознаграждение 30 тысяч тенге) задержаны восемь человек, в том числе 4 медработника. Согласно их показаниям, подложные паспорта выданы более чем 150 гражданам.
В столице 15 сентября задержаны две медсестры городской поликлиники и посредник – преподаватель одной из школ, которые также «проводили» фиктивную вакцинацию с июня этого года. По предварительной информации, ложные паспорта получили около 100 человек. По всем выявленным фактам проводятся мероприятия по установлению лиц, фиктивно получивших прививки. В суд направлено 20 уголовных дел, в отношении 17 лиц уже состоялись обвинительные приговоры с наложением штрафов в размере до 200 МРП.
Так, медработник частной клиники города Актобе и ее супруг, оказывавший посреднические услуги решением областного суда приговорены к штрафу 200 МРП (583 тысячи тенге) каждый.
По итогам совещания намечены необходимые мероприятия по повышению эффективности принимаемых мер для пресечения правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.