156 дел заведено по подделке ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации в Казахстане

НУР-СУУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 156 дел возбуждено по подделке и использованию ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Под председательством Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проведено очередное заседание созданной по поручению Главы государства Межведомственной специальной группы по пресечению и расследованию фактов распространения поддельных паспортов вакцинации и ложных результатов ПРЦ-тестирования.

В заседании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов (Генеральная прокуратура, Пограничная служба КНБ, Агентство по противодействию коррупции, Агентство по финансовому мониторингу, Министерство здравоохранения, Министерство информации и общественного развития).

В ходе совещания рассмотрены результаты проводимой госорганами работы. Отмечено, что с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 156 уголовных дел по подделке и использованию подложных результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации.

Вместе с тем, несмотря на профилактические меры и разъяснительную работу, продолжаются нарушения, связанные с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.

К примеру, 6 сентября полицейскими Мангистауской области за проведение ложного вакцинирования (за денежное вознаграждение 30 тысяч тенге) задержаны восемь человек, в том числе 4 медработника. Согласно их показаниям, подложные паспорта выданы более чем 150 гражданам.

В столице 15 сентября задержаны две медсестры городской поликлиники и посредник – преподаватель одной из школ, которые также «проводили» фиктивную вакцинацию с июня этого года. По предварительной информации, ложные паспорта получили около 100 человек. По всем выявленным фактам проводятся мероприятия по установлению лиц, фиктивно получивших прививки. В суд направлено 20 уголовных дел, в отношении 17 лиц уже состоялись обвинительные приговоры с наложением штрафов в размере до 200 МРП.

Так, медработник частной клиники города Актобе и ее супруг, оказывавший посреднические услуги решением областного суда приговорены к штрафу 200 МРП (583 тысячи тенге) каждый.

По итогам совещания намечены необходимые мероприятия по повышению эффективности принимаемых мер для пресечения правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.