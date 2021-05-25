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    08:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    1558 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 174,

    город Алматы - 348,

    город Шымкент - 27,

    Акмолинская область - 133,

    Актюбинская область - 20,

    Алматинская область - 106,

    Атырауская область - 36,

    Восточно-Казахстанская область - 73,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 68,

    Карагандинская область - 348,

    Костанайская область - 40,

    Кызылординская область - 13,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 75,

    Северо-Казахстанская область - 45,

    Туркестанская область - 18.

    Всего в стране выявлено 376572 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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