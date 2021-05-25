08:00, 25 Май 2021 | GMT +6
1558 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 174,
город Алматы - 348,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 133,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 106,
Атырауская область - 36,
Восточно-Казахстанская область - 73,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 348,
Костанайская область - 40,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 75,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 18.
Всего в стране выявлено 376572 заболевших.