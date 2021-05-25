1558 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 174,

город Алматы - 348,

город Шымкент - 27,

Акмолинская область - 133,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 106,

Атырауская область - 36,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 68,

Карагандинская область - 348,

Костанайская область - 40,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 75,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 18.

Всего в стране выявлено 376572 заболевших.