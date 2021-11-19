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1554 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

19 Ноября 2021 08:15
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1554 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 181,

город Алматы - 246,

город Шымкент - 57,

Акмолинская область - 109,

Актюбинская область - 36,

Алматинская область - 119,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 98,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 184,

Карагандинская область - 172,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 113,

Северо-Казахстанская область - 108,

Туркестанская область - 28.

Итого выздоровевших в Казахстане - 922753.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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