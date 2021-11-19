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1554 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
19 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 181,
город Алматы - 246,
город Шымкент - 57,
Акмолинская область - 109,
Актюбинская область - 36,
Алматинская область - 119,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 98,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 184,
Карагандинская область - 172,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 15,
Павлодарская область - 113,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 28.
Итого выздоровевших в Казахстане - 922753.
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